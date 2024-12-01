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القمة الخليجية توجه رسالة الى العراق
سياسة
2024-12-01 | 12:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,687 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
دعا
المجلس
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
العراق
إلى استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162.
كما
طالب
المجلس
العراق
بالاستجابة لطلب
دولة
الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في الكويت على أهمية احترام جمهورية
العراق
لسيادة
دولة
الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس
الأمن
رقم 833 (1993م) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية. ودعا
المجلس
الأعلى جمهورية
العراق
إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين
البلدين
لما بعد العلامة البحرية 162.
كما دعا
المجلس
حكومة جمهورية
العراق
إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله
الموقعة
بين
دولة
الكويت وجمهورية
العراق
بتاريخ 29 نيسان 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الاول 2013م.
وعبر
المجلس
الأعلى عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في
العراق
بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية
العراق
المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء
العراقي
أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله
الموقعة
بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
وأكد
المجلس
الأعلى على دعم قرار مجلس
الأمن
رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس
الأمن
لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس
الأمن
وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس
الأمن
رقم 2107(2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات
دولة
الكويت إلى مجلس
الأمن
دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن كما أكد
المجلس
الأعلى على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق
(UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس
الأمن
2107(2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها ودعوة حكومة
العراق
للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
كما أكد
المجلس
الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه
العراق
ودعم الجهود القائمة لتحقيق
الأمن
والاستقرار في العرا ، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي
العراق
وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ
القانون
.
وأشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق وأكد على المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي للعراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين
العراق
ودول
المجلس
بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
ودان
المجلس
الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية
العراق
والتي تستهدف المدنيين وقوات
الأمن
العراقية وأكد على وقوف مجلس التعاون مع
العراق
في مكافحة الإرهاب والتطرف وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية
العراق
وشدد على ضرورة احترام سيادة
العراق
وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول
المجلس
صفا واحدا إلى جانب
العراق
.
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