القمة الخليجية توجه رسالة الى العراق

نيوز – محلي

دعا الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162.

كما بالاستجابة لطلب الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في الكويت على أهمية احترام جمهورية لسيادة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس رقم 833 (1993م) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية. ودعا الأعلى جمهورية إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين لما بعد العلامة البحرية 162.

كما دعا حكومة جمهورية إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت وجمهورية بتاريخ 29 نيسان 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الاول 2013م.

وعبر الأعلى عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد الأعلى على دعم قرار مجلس رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس رقم 2107(2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات الكويت إلى مجلس دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن كما أكد الأعلى على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس 2107(2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها ودعوة حكومة للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

كما أكد الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه ودعم الجهود القائمة لتحقيق والاستقرار في العرا ، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ .

وأشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق وأكد على المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي للعراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين ودول بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

ودان الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية والتي تستهدف المدنيين وقوات العراقية وأكد على وقوف مجلس التعاون مع في مكافحة الإرهاب والتطرف وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية وشدد على ضرورة احترام سيادة وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول صفا واحدا إلى جانب .













