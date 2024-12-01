Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"سقوط مروع" يتسبب بإلغاء مباراة في إيطاليا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

القمة الخليجية توجه رسالة الى العراق

سياسة

2024-12-01 | 12:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
القمة الخليجية توجه رسالة الى العراق
8,687 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
دعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العراق إلى استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المعنية بترسيم الحدود لما بعد العلامة الحدودية رقم 162.

كما طالب المجلس العراق بالاستجابة لطلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
 
وشدد البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت في الكويت على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية. ودعا المجلس الأعلى جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
 
كما دعا المجلس حكومة جمهورية العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 نيسان 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 كانون الاول 2013م.
 
وعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لما تضمنته حيثيات حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بهذا الشأن وعن رفضه للمغالطات التاريخية الواردة في حيثيات الحكم واعتبار أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تقوم بها جمهورية العراق المتعلقة باتفاقية خور عبدالله باطلة ولاغية، بالإضافة إلى رفضه للإجراء العراقي أحادي الجانب بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
 
وأكد المجلس الأعلى على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024م)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013م)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، ومواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة على اعتبار أن ذلك الأمر قد ساهم في إحراز التطورات الإيجابية الملموسة في هذا الشأن كما أكد المجلس الأعلى على أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107(2013م)، وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.
 
كما أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العرا ، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
 
وأشاد بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق وأكد على المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي للعراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.
 
 
ودان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية وأكد على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفا واحدا إلى جانب العراق.







>>  انضم الى السومرية على واتساب

القمة

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-01
Play
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-01
Play
العراق في دقيقة 01-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-01
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق الشعبية والمواهب الرياضية كنز لم يكتشف - حلقة ١٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-01
Play
الفرق الشعبية والمواهب الرياضية كنز لم يكتشف - حلقة ١٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد جسر الشهداء - الحلقة ١٦٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-01
Play
بغداد جسر الشهداء - الحلقة ١٦٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-01
عشرين
Play
عشرين
العراق بين التهديدات الاسرائيلية والحرب السورية - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-30
Play
العراق بين التهديدات الاسرائيلية والحرب السورية - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-30
رحال
Play
رحال
ناحية البوعجيل واسطورة الدير المحروس - الحلقة ٢٥ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-30
Play
ناحية البوعجيل واسطورة الدير المحروس - الحلقة ٢٥ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ تشرين الثاني الى ٦ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ تشرين الثاني الى ٦ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-30
Biotic
Play
Biotic
أسباب الالتهاب الرئوي، أثار الربو، علاج سوء التغذية - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-29
Play
أسباب الالتهاب الرئوي، أثار الربو، علاج سوء التغذية - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق يتعرف إلى سكانه في التعداد السكاني - حلقة ٤ | 2024
13:30 | 2024-11-29
Play
العراق يتعرف إلى سكانه في التعداد السكاني - حلقة ٤ | 2024
13:30 | 2024-11-29
Celebrity
Play
Celebrity
النجم الكروي اللاعب حمزة عدنان - الحلقة ٣٣ | season 3
14:30 | 2024-11-28
Play
النجم الكروي اللاعب حمزة عدنان - الحلقة ٣٣ | season 3
14:30 | 2024-11-28
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-01
Play
نشرة ١ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-01
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-01
Play
العراق في دقيقة 01-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-01
Morning Live
Play
Morning Live
الفرق الشعبية والمواهب الرياضية كنز لم يكتشف - حلقة ١٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-01
Play
الفرق الشعبية والمواهب الرياضية كنز لم يكتشف - حلقة ١٦٦ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد جسر الشهداء - الحلقة ١٦٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-01
Play
بغداد جسر الشهداء - الحلقة ١٦٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-01
عشرين
Play
عشرين
العراق بين التهديدات الاسرائيلية والحرب السورية - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-30
Play
العراق بين التهديدات الاسرائيلية والحرب السورية - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-30
رحال
Play
رحال
ناحية البوعجيل واسطورة الدير المحروس - الحلقة ٢٥ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-30
Play
ناحية البوعجيل واسطورة الدير المحروس - الحلقة ٢٥ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-30
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ تشرين الثاني الى ٦ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-30
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ تشرين الثاني الى ٦ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-30
Biotic
Play
Biotic
أسباب الالتهاب الرئوي، أثار الربو، علاج سوء التغذية - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-29
Play
أسباب الالتهاب الرئوي، أثار الربو، علاج سوء التغذية - الحلقة ٣٣ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-29
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراق يتعرف إلى سكانه في التعداد السكاني - حلقة ٤ | 2024
13:30 | 2024-11-29
Play
العراق يتعرف إلى سكانه في التعداد السكاني - حلقة ٤ | 2024
13:30 | 2024-11-29
Celebrity
Play
Celebrity
النجم الكروي اللاعب حمزة عدنان - الحلقة ٣٣ | season 3
14:30 | 2024-11-28
Play
النجم الكروي اللاعب حمزة عدنان - الحلقة ٣٣ | season 3
14:30 | 2024-11-28
اخترنا لك
بعد قليل.. تابعوا "من الأخير" على شاشة السومرية
13:15 | 2024-12-01
السيد الحكيم: كركوك عراق مصغر والنجاح فيها نجاح في عموم العراق
12:27 | 2024-12-01
العراق يبحث مع الأردن ومصر التطورات الأخيرة في سوريا
12:20 | 2024-12-01
نشرة السومرية.. تعثر جديد في جلسة القوانين الخلافية والعراق يحصن الحدود بعد توترات سوريا
11:10 | 2024-12-01
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته إلى يوم غد
09:42 | 2024-12-01
غداً.. انطلاق أعمال الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان
09:35 | 2024-12-01
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.