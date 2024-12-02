أزمة جديدة في صلاح الدين.. الكريم يرفض الامتثال لقرار محكمة القضاء الإداري

نيوز – سياسة



رفض علي الكريم، اليوم الاثنين 2 كانون الأول/ ديسمبر 2024، الامتثال لقرار الاداري وتسليم رئاسة مجلس محافظة الدين الى الصميدعي بعد قرار اعادته لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد .







وبحسب مراسل السومرية، فان علي الكريم رفض اليوم الاثنين الامتثال لقرار الاداري وتسليم رئاسة مجلس محافظة الدين الى الصميدعي. وانتخب مجلس محافظة الدين، في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، علي الكريم رئيساً جديداً له، وذلك بعد أسبوعين من إقالة عبد السلام الصميدعي، بأغلبية الأعضاء لكن الإداري قررت، أمس الأحد، قبول الأمر الولائي في إبعاد رئيس مجلس محافظة الدين الحالي علي الكريم، وإعادة المقال الصميدعي الى هذا المنصب لحين حسم الدعوى المقامة من قبل الأخير ضد .وبحسب مراسل السومرية، فان علي الكريم رفض اليوم الاثنين الامتثال لقرار الاداري وتسليم رئاسة مجلس محافظة الدين الى الصميدعي.

كما ان الصميدعي توجه الى لغرض إقامة دعوى جزائية على "علي الكريم" وفق المادة 329 من العراقي وذلك على خلفية امتناعه عن تنفيد قرار الإداري بتسليم إدارة المجلس.



وفي وقت سابق، أعرب الصميدعي، عن رفضه القاطع لقرار الإقالة، معتبرا اياه إجراءً غير قانوني وغير مستوفٍ للشروط اللازمة.



وقال في بيان حينها إن المناصب القيادية في الحكومات المحلية قد جاءت على أساس اتفاقات شاملة بين مختلف الأطراف السياسية، ولا يمكن قبول اتخاذ قرارات فردية من قبل بعض الأعضاء دون مراعاة هذه التوافقات، حيث من شأن هذه الخطوات أن تضر بالاستقرار السياسي لجميع المحافظات.



وقرر رئيس المجلس اللجوء إلى لإثبات خطأ هذه الخطوة غير القانونية، وللتأكيد على أهمية الحفاظ على الأطر القانونية والتوافقات السياسية التي تضمن استقرار العملية السياسية في محافظة الدين وسائر محافظات العراق، نردفا بالقول: نحن على ثقة بأن العراقي سيضع الأمور في نصابها الصحيح، وسيحمي الشرعية والاستقرار السياسي في محافظتنا.











