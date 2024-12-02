السيد الصدر يوجه بإنهاء مهمة مضيف آل الصدر في سوريا ونقله الى لبنان

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وجه زعيم التيار الوطني الشيعي الصدر، اليوم الاثنين، بانهاء مهمة مضيف "آل الكرام" في ونقل خدماته الى .



أدناه نص بيان الذي نشره مكتبه الإعلامي: