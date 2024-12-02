السوداني يؤكد للسفير الصيني أهمية التحرك العاجل لإنهاء أزمات المنطقة

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الاثنين، سفير الصين الشعبية لدى تسوي وي".وجرى، خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين الصديقين، فضلاً عن مناقشة الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية التحرك العاجل لإنهاء الأزمات التي تعاني منها، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومع ما تشهده من تطورات في سوريا".من جانبه، نقل السفير تحيات الرئيس الصيني إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مع العراق، بجانب عمل الشركات الصينية في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين، وفق البيان.