22 هزة تضرب العراق

نيوز – محلي

اعلن قسم الرصد الزلزالي في هيئة الانواء الجوية، عن تسجيل 22 هزة أرضية ضربت خلال تشرين الثاني الماضي.

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف ومتابعة مدير عام العامة للانواء والرصد الزلزالي سلمان صدام البهادلي، اصدر قسم الرصد الزلزالي التقرير الزلزالي الخاص بالهزات الارضية لشهر نوفمبر تشرين 2024م".

وأضاف ان "التقرير تضمن ملخصات وجداول ورسوم بيانية عن شدة الهزات ومواقعها داخل وخارج العراق، والاماكن الاكثر تأثرا ومراكز الهزات وتلخصت في مناطق شرق وشمال شرق العراق"، الى ان "عدد الهزات في المنطقة بلغت 62 هزة ارضية وهي اقل مقارنة بشهر ايلول الذي شهد حتى اعلى عددا بالهزات بلغ 84 هزة أرضية".

واكد ان "22 هزة منها ضربت الأراضي العراقية".