تحذيرات من حرب أهلية.. قرارات تهدد السلم المجتمعي العراقي

نيوز – محلي

حذر النائب عن كركوك وصفي العاصي، من التصويت على قانون إعادة العقارات، الى انه يؤدي لحرب أهلية، فيما اكد رئيس حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ان قرارات مجلس تهدد السلم المجتمعي .

وقال العاصي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل نيوز، ان "جلسة اليوم تتضمن سلة من القوانين الجدلية"، الى ان "التصويت على قانون إعادة العقارات غير قانوني كون عدد المصوتين 10 نواب فقط".

وأضاف "اذا أصرت رئاسة مجلس على اعتبار الجلسة قانونية وتم التصويت على بعض القوانين، سنذهب الى المحكمة الاتحادية ونقيم دعوى قضائية"، لافتا الى ان "قانون إعادة العقارات هو فتنة كبيرة في كركوك ويثير ازمة بين العرب والكرد في كركوك ويهدد بحرب أهلية".

وذكر ان "من صوت على اليوم هو لترضية كتل قوى سياسية".

فيما اكد رئيس حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي في تدوينة على منصة X تابعتها نيوز، ان "قرارات مجلس تهدد السلم المجتمعي في العراق".