اليوم أول جلسة.. ذوو أسرى عراقيين في إيران يقيمون دعوى قضائية ضد وزيري الخارجية والدفاع

شقيق أحد الأسرى ويدعى أبو مريم يروي لـ نيوز، تفاصيل هذه القضية وكيفية وصولهم الى الأسرى في إيران، بقوله إن "القصة بدأت عندما تمكنا عن طريق كومسيون أسرى من الوصول الى مكان احتجازهم في سجن إيفين الواقع في طهران قبل 5 سنوات"، مبينا ان "اعداد الأسرى تقدر بالآلاف".وأضاف أبو مريم، أن "السلطات الإيرانية رفضت مطالبنا بمواجهة المحتجزين الا بوجود محام دولي أو ان تقوم الحكومة العراقية بمبادلتهم بأسرى إيرانيين"، مستدركا بالقول "وعندما طالبنا الحكومة العراقية بضرورة التحرك دبلوماسيا وإخراج هؤلاء الأسرى استخدمت معنا أسلوب المماطلة منذ 5 سنوات عندما بدأنا بالتحرك لإرجاعهم".وتابع أبو مريم، "وبعد ان لمسنا عدم جدية من الجهات الحكومية في هذا الملف، تحرك 182 شخصا من ذوي الأسرى لإقامة دعوى ضد وزيري الدفاع والخارجية في المحكمة الاتحادية التي حددت بدورها اليوم الثلاثاء 3 كانون 2024 تاريخا لأول جلسة بهذا الموضوع".وأكد أبو مريم، على "مواصلة المرافعات مع الخارجية والدفاع لحين إيجاد حل لهذا الموضوع"، مشيرا الى "خروجهم بتظاهرة اليوم أمام المحكمة الاتحادية كوسيلة ضغط على التعامل بجدية مع هذا الملف الذي يمس حياة آلاف العوائل العراقية".