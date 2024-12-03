الأعرجي يؤكد لرومانوسكي موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفيرة الأميركية في بغداد، الينا رومانوسكي"، مبينا ان "الأعرجي بحث مع السفيرة الأميركية، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبالأخص مايجري في الجارة سوريا من عمليات ارهابية من قبل التنظيمات المصنفة من قبل الولايات الأميركية على أنها جماعات إرهابية".وبحسب البيان، أكد الأعرجي على "موقف الرافض لما يحصل في سوريا من قبل تلك الجماعات الإرهابية"، مشددا على "ضرورة احترام اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان وفق القرار 1701، وان انهيار الاتفاق ستكون له تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة".من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية ان الولايات ليست مع ما يحصل من فوضى في سوريا من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى ان تلك الأعمال الارهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بحسب البيان.