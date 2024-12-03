الجنابي واللامي يناقشان تعديل قانوني النزاهة واسترداد عائدات الفساد

وذكر بيان للجنة النيابية ورد لـ نيوز، ان "رئيس في مجلس النائب الجنابي واعضاء اللجنة قاموا بزيارة ميدانية لمقر هيئة الاتحادية، والتقوا برئيس الهيأة اللامي والكادر المتقدم فيها لمناقشة تعديل قانون هيئة وقانون استرداد عائدات الفساد الى جانب بحث استراتيجية العمل وآلية التواصل بين النيابية وهيأة الاتحادية، حيث أكد الطرفان على أن ولجنة متفقين تماما لمكافحة الفساد".وأضاف البيان، ان "الزيارة تناولت مناقشة آلية عمل مكاتب المحافظات في وعمل دائرة التحقيقات واليات التعامل مع الاخبارات الواردة اليها وطريقة معالجتها والتعامل معها بالشكل الصحيح حيث اتفق الطرفان على تنفيذ إجراءات صارمة تخص موضوع الاخبارات والشكاوى المقدمة وتمييز الكيدي منها وعدم السماح بأي صورة لاستغلال هذا الأمر لتنفيذ اهداف شخصية، كما بحث المجتمعون اسلوب الطرق المتبعة في نشر قيم ووجوب الالتزام بها من قبل كافة شرائح المجتمع".واشار رئيس النزاهة، بحسب البيان، الى "حرص اللجنة على مواكبة المستجدات في مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة ضمن خطة العمل التي تعتمدها في سياق تفعيل الدور الرقابي". لافتا الى "اهمية التعاون المشترك وتوفير متطلبات تحقيق المصلحة العامة في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق الشفافية والحد من هدر المال العام".وبين، ان "اللجنة تتابع باهتمام بالغ كافة الملفات المهمة الخاصة بالوزارات والهيئات المستقلة واليات التعاقد وكافة المعاملات التي تجري ضمن نطاق عملها الخاص بمكافحة الفساد وتعزيز قيم والشفافية".واكد الجنابي، وفقاً للبيان، على "حرص اللجنة بكافة اعضاءها على مواصلة الزيارات الميدانية والتفقدية للوزارات والجهات الحكومية للاطلاع على واقع العمل وضمان انسيابيته بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة".