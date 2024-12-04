السيد الحكيم يجدد الدعوة لإعادة إحياء علامة "صنع في العراق"

وقال الحكيم في تصريح له خلال زيارته شركة العامّة ومن مجمعها الصناعي، إننا "نجدّد لإعادة إحياء علامة صنع في العراق، وندعو لتنويع مصادر الدخل الزراعة، الصناعة، السياحة، الاستثمار، والتكنولوجيا".وأضاف الحكيم، " نطالب بدعم شركة لدورها في توفير محولات الوطنية، ويجب التعامل مع المنتج الوطني بعقلية رجل الدولة، لا رجل الأعمال"، مؤكدا على "تحسين الإنتاج والتسويق وحماية المنتج الوطني من المستورد".وأشاد الحكيم بـ "الحضور النسوي ودوره المتميز في المجال الصناعي"، داعيا الى "عودة كمنتج رئيسي كما كان في بدايات القرن الماضي".