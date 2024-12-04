ترجيحات برلمانية بعدم تمرير "جميع" القوانين الخلافية بجلسة واحدة

وقالت منصور في حديث لـ نيوز، إن "قوانين العفو والاحوال الشخصية وإعادة العقارات التي استحوذ عليها النظام السابق في كركوك، لا ينبغي التعامل معها بهذه الطريقة من التصويت، وإنما يجب التعامل مع القوانين التي تمس الفرد والمجتمع بطريقة تجعلها ان تُمرر بالطرق الصحيحة"، مستدركة بالقول "وإن كانت لا تخدم المواطن، فلا يجب تمريرها مهما كانت الضغوط السياسية".وأضافت منصور، أن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة على تمرير هذه القوانين الثلاثة كدفعة واحدة خلال الجلسات المقبلة"، مرجحة "تمرير قانون او قانونين منها خلال جلسة وليس جميعها، نتيجة الخلافات الكبيرة بين الكتل على قرار التمرير من عدمه".وتشهد الساحتان السياسية والشعبية، ترقباً لما ستؤول إليه جلسات المقبلة، إذ من المتوقع أن تشهد نقاشات مكثفة بشأن قانوني (العفو العام وإعادة العقارات)، وسط استمرار الخلافات بشأن بعض موادها التي قد تؤثر في إمكانية تمريره بالإجماع، ولا يبعد تعديل قانون (الأحوال الشخصية) أيضاً عن الخلافات والجدل بشأن فقراته، بينما تكثّف قيادات الكتل السياسية من اجتماعاتها لتلافي تلك الخلافات والاتفاق على تمرير القوانين.ولم يتمكن مجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء (2 و3 كانون الأول 2024) من عقد جلسته وتمرير أيا من هذه القوانين بسبب اشتداد الخلافات بين القوى والكتل السياسية.