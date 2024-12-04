بناءً على طلبه.. تفاصيل استضافة السوداني في البرلمان ومخرجات اجتماع إدارة الدولة

نيوز – سياسة



كشف عضو ائتلاف النائب عامر الفايز، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مجلس اليوم، فيما بين مخرجات اجتماع يوم أمس.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته العشرين من الفصل التشريعي الثاني، وفيما سيستضيف المجلس، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لبحث عدد من القضايا، ستشهد الجلسة مناقشة عدد من القوانين المهمة، بضمنها مشروع قانون التعديل لقانون الموازنة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "جلسة اليوم ستشهد استضافة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، فضلاً عن التصويت على قانوني المخابرات الوطني، ومقترح قانون التعديل لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015".

ويقول الفايز في حديث للسومرية نيوز، ان استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مجلس بناءً على طلبه، حيث انه قد طلب قبل حوالي شهر ان يستضيفه البرلمان لتوضيح إنجازات الحكومة، واستعدادات وجاهزية القوات الأمنية للأحداث التي تجري في المنطقة.

ويضيف ان اجتماع يوم أمس كان مخصص للقضايا الأمنية في المنطقة وما يحيط بالعراق من مخاطر واستعدادات العراق وجاهزيته لهذه المخاطر، لافتا الى ان تم التطريق بشكل بسيط في الاجتماع لقانون العفو العام.

ويبين ان غالبية طلبوا المضي بالقانون كما جاء من الحكومة خصوصا بعد ان طلب المضي بقانون عقارات كما جاء في الحكومة أيضا.