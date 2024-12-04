الأعرجي ورئيس ديوان الوقف السني يؤكدان تعزيز مفاهيم السلم المجتمعي

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات المشتركة والتنسيق المستمر بين المستشارية والوقف، لتعزيز مفاهيم السلم المجتمعي والتعايش الأهلي" .وأضاف "كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية انتهاج البرامج التوعوية بين المؤسسات الدينية والأمنية لتعزيز الروابط المجتمعية بين جميع العراقيين".