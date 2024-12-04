اجتماع مرتقب بين الحزبين الكرديين

وقال عضو المكتب والمتحدث باسم الحزب محمد في حديث لـ نيوز، إن "هناك اجتماعا مرتقبا مع الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف محمد "في الأيام المقبلة، سنجتمع مع الاتحاد الوطني الكردستاني".



وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أكد في وقت سابق، أن الحزب ليس لديه فيتو على أي طرف من الاطراف السياسية، وذلك بعد التي جرت في تشرين الماضي.