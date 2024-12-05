السامرائي يدعو لدعم المناطق المحررة ويشيد بجهود الحكومة في الملف الإقليمي

ودعا السامرائي خلال مداخلته في الجلسة التي خصصها مجلس لاستضافة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، إلى ضرورة إعطاء أولوية للمحافظات التي تعرضت لاحتلال تنظيم داعش، مؤكدًا أن استقرار هذه المناطق ضرورة وطنية لمنع تكرار التجارب المأساوية. كما شدد على أهمية إكمال القوانين المرتبطة بالاتفاق لضمان استقرار هذه المناطق.وأشار السامرائي إلى أهمية قراءة نص تعديل قانون الموازنة المدرج على جدول الأعمال، مشددًا على ضرورة معالجة أي ملاحظات قبل التصويت لتجنب أي تأثيرات على الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالعقوبات بملف النفط.وفي ختام مداخلته، دعا السامرائي إلى الإسراع في إنجاز الملفات المرتبطة بالانتخابات والمفوضية، مؤكداً دور مجلس في دعم الحكومة بجميع القضايا الوطنية وضمان حقوق الشعب العراقي.