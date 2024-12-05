خلافات سياسية تدفع جلسة البرلمان إلى التأجيل

وذكر بيان للدائرة ورد لـ نيوز، أن "مجلس أجل جلسته إلى يوم السبت المقبل".وبحسب مصادر مطلعة، فإن التأجيل جاء على خلفية خلافات سياسية حول فقرة تعديل الموازنة الثلاثية.