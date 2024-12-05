وزير الخارجية السوري يصل بغداد

وقال مصدر حكومي للوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "وزير الخارجية السوري بسام صباغ، وصل مساء اليوم إلى بغداد".وأشار الى ان "الزيارة جاءت لعقد مباحثات تتعلق بالتطورات الأمنية في المنطقة وسوريا تحديداً".