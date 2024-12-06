وزير الخارجية العراقي ونظيره السوري يتفقان على "تفادي تكرار التجارب السابقة"

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل وزير الخارجية السوري بسام صباغ، في وزارة الخارجية".وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء "استعراض الأوضاع والتطورات الأمنية في سوريا، حيث أعرب حسين عن قلق البالغ إزاء هذه التطورات"، مشيراً إلى أن "العراق يتابع المستجدات في سوريا باهتمام كبير لما لها من تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة".من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أن "القلق مشترك بين البلدين"، مؤكداً أن "التطورات الحالية قد تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة ككل".وشدد الوزيران على "أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين لتفادي تكرار التجارب السابقة والعمل على حماية الإقليمي، بما يضمن استقرار المنطقة ويخدم المصالح المشتركة"