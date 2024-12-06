الجولاني ينوي إقامة "حكم ديمقراطي لا إسلامي" بعد إسقاط الأسد: سأحل هيئة تحرير الشام

وفي مقابلة مع سي ان ان، وهي أول مقابلة إعلامية له منذ سنوات، في مكان غير معلن في سوريا، تحدث عن خطط لإنشاء حكومة قائمة على المؤسسات و"مجلس يختاره الشعب".وأضاف الجولاني "عندما نتحدث عن الأهداف فإن هدف الثورة يبقى إسقاط هذا النظام ومن حقنا أن نستخدم كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف".ويقول إنه "مر بفترات من التحول على مر السنين، إن الشخص في العشرينيات من عمره سيكون له شخصية مختلفة عن شخص في الثلاثينيات أو الأربعينيات، وبالتأكيد شخص في الخمسينيات/ هذه هي الطبيعة البشرية".بدأ الجولاني حياته المهنية كمقاتل في صفوف تنظيم القاعدة ضد الولايات المتحدة في العراق، وبعد عودته إلى وطنه أثناء الحرب الأهلية السورية، قاد فرع التنظيم الإرهابي في عندما كان تحت اسم جبهة النصرة، ثم قطع علاقاته بتنظيم القاعدة وتطورت منظمته إلى هيئة تحرير الشام، المعروفة أيضًا باسم منظمة تحرير بلاد الشام، في أوائل عام 2017.وأضاف أنه إذا نجحت قوى المعارضة في إسقاط نظام الأسد، فسوف ينتقل النظام إلى "دولة حكم ومؤسسات وما إلى ذلك"، مشددا على الحديث عن "عن مشروع أكبر، نتحدث عن بناء سوريا، وهيئة تحرير الشام ليست سوى جزء من هذا الحوار، وقد تنحل في أي وقت، وهي ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لأداء مهمة: مواجهة هذا النظام".وقال الجولاني ردا على سؤال حول المخاوف بشأن سلامة المدنيين: "كانت هناك بعض الانتهاكات ضدهم [الأقليات] من قبل بعض الأفراد خلال فترات الفوضى، لكننا عالجنا هذه القضايا"، مضيفا: "لا يحق لأحد أن يمحو طائفة أخرى، فهذه الطوائف تعايشت في هذه المنطقة منذ مئات السنين، ولا يحق لأحد أن يقضي عليها".