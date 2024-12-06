السوداني لوزير الخارجية السوري: جهودنا متواصلة لحفظ الأمن في سوريا

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن السوداني "استقبل اليوم، وزير الخارجية السوري بسام صبّاغ، وتم التباحث في آخر تطوّرات الساحة السورية وعموم المنطقة، حيث جدد موقف العراق، بالوقوف إلى جانب سوريا الشقيقة وشعبها، مؤكداً أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي يبذلها العراق، من أجل حفظ في سوريا، الذي ينعكس بشكل مباشر على في سائر بلدان المنطقة".وشدد على "أهمية التنسيق مع الشقيقة، للخروج بموقف موحد تجاه تحديات المنطقة، وفي مقدمتها التطورات في سوريا".