مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته بشأن العراق

وكانت الأمم في "يونامي" قد قالت في تدوينة على منصة إكس، ان "الجلسة ستعقد في الساعة (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الأممي الخاص، محمد الحسّان، إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في وبشأن يونامي".وعين العام للأمم أنطونيو غوتيريش، في تموز 2024، محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في ورئيساً لبعثة الأمم لمساعدة (يونامي)، بديلاً لجينين بلاسخارت.