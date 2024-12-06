رئيس "يونامي" من أمام مجلس الأمن: العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً

وقال الحسان خلال جلسة مجلس الامن، ان " اليوم أكثر امنا واستقرارا رغم التحديات، وقادر على مواجهة الازمات"، الى ان "العراق نجح في اجراء التعداد السكاني، الذي سيمكنه من التخطيط بناءً على حقائق دقيقة".وتابع، ان "الحكومة العراقية تواصل تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات، ونجحت في ابعاد عن الصراع وتسعى إلى تعزيز التكامل الإقليمي"، لافتا الى ان "انتخابات جرت بكل شفافية ونزاهة، والسوداني عمل على الاستثمار بمشاريع متعددة في العراق".وأشار الى انه "واثقين بأن الحكومة العراقية تتخذ خطوات واعدة لتحقيق الإصلاحات".