السومرية نيوز تنشر نص البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية العراق وايران وسوريا

تنشر نيوز، نص البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية وايران وسوريا الذي عقد في مقر وزارة الخارجية العراقية بالعاصمة .وذكر البيان، انه "اجتمع وزراء خارجية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية في مقر وزارة الخارجية العراقية، في وتم في الاجتماع التطرق الى التحديات التي تواجهها المنطقة بشكل عام والتطورات الاخيرة في سوريا".واضاف، ان "الوزراء تشاركوا في وجهات النظر التي ركزت على خطورة الاحداث في سوريا وحساسيتها لجميع الاطراف في المنطقة، واحتماليات توسع ابعادها التي ستمثل خطراً شديداً على الثلاث وتهدد أمن شعوبها والمنطقة برمتها".وادان المشاركون، بحسب البيان، "الارهاب بكافة اشكاله وصوره المصنفة من قبل مجلس واكدوا على العمل الجماعي للتصدي له، كما تم ادانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على سوريا وكذلك على غزه ولبنان".وتابع البيان، انه "تم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين الثلاث المتابعة هذه التطورات والاستعداد لاي تطورات في الايام القادمة، والتأكيد على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".واكد الوزراء على ان "تهديد امن سوريا يشكل خطراً عاماً على استقرار المنطقة برمتها، ولا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي المستمر لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة".وشددوا على "ضرورة حشد جميع الجهود العربية والاقليمية والدولية من اجل التوصل الى حلول سلمية للتحديات التي تواجه المنطقة عموماً وسوريا على وجه الخصوص".