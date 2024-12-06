السفارة العراقية في دمشق توجه نداءً لمواطنيها الراغبين بالعودة

وذكر بيان للسفارة ورد لـ نيوز، ان"السفارة العراقية في دمشق تدعو المواطنين الراغبين بالعودة الى الاتصال بالسفارة لغرض تسجيل اسمائهم.التواصل مع السفارة على الارقام009631133412900096311334129900963113341298الى ذلك اعلنت السفارة العراقية في دمشق المواطنين الراغبين بحصول زوجاتهم السوريات على سمة دخول الى أو اولاد المواطنات العراقيات من زوج سوري، يتم منح الابناء دون ال 15 عاما بعد تقديم حجة وصاية لهم وعقد زواج مصدق".ودعت السفارة المواطنين المعنيين لمراجعتها أثناء الدوام لاستكمال الإجراءات اللازمة".