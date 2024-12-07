مبادرة دولية يرعاها العراق.. "الاخبار" تكشف خفايا الاجتماع الثلاثي في بغداد

نيوز – سياسة



كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية، اليوم السبت 7 ديسمبر/ كانون 2024، ان الاجتماع الثلاثي الذي حصل في العراقية يوم أمس ناقش مبادرة دولية يرعاها لحل الأزمة السورية.

وذكرت الصحيفة في تقرير ان وزراء خارجية كلّ من العراق: فؤاد حسين، وإيران عباس عراقجي، وسوريا بسام الصباغ، ناقشوا في اجتماعهم في أمس، مبادرة دولية يرعاها لحل الأزمة السورية، أما على المستوى الرسمي، فخرج الاجتماع بتشديد على ضرورة تنسيق مواقف ودعم سوريا، لأن حالة عدم في هذه الأخيرة تمثل تهديداً لأمن الثلاث وغيرها.



وعقب الاجتماع، أشار حسين، في مؤتمر صحافي مشترك، إلى أن "أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها، بل من خلال الدور الديبلوماسي"، فيما أكد عراقجي أن "مشاوراتنا مع مستمرة، وحالة عدم في سوريا تمثّل تهديداً لأمن جميع دول المنطقة".



ورأى أن "الجماعات الإرهابية وضعت خطة لإثارة الفوضى في المنطقة بدعم أميركا والكيان الصهيوني"، مضيفاً أن "دعم جميع دول المنطقة للحكومتين السورية والعراقية في محاربة الإرهاب أمر ضروري وحيوي".



وفي السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من الحكومة العراقية أن "الغاية من الاجتماع الثلاثي هي وضع أطر ديبلوماسية واضحة للتعاطي مع الأحداث الحالية"، مضيفاً أن "وزير خارجية سوريا جاء لكسب الدعم للنظام، من دولتين جارتين هما: وإيران، فضلاً عن تحذير البلدين من خطورة تمرّد تلك المجموعات المسلحة التي تريد إعادة المنطقة إلى فترة تنظيم داعش الإرهابي"، بحسب الصحيفة.



وأشار المصدر إلى أنه "تمت مناقشة مبادرة دولية يرعاها خلال الفترة المقبلة، عبر قنوات الحوار وخاصة مع الدولة التركية ورئيسها رجب طيب إردوغان".



بدوره، رأى المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريحات صحافية، أن "القضية السورية هي قضية أمن قومي عراقي، ويجب أن يفهم ما الذي يدور في سوريا. وقد قمنا بإغلاق الحدود مع سوريا وتعزيز القوات على طولها"، مشيراً إلى أن "السلطات العراقية بدأت حراكاً ديبلوماسياً مع سوريا وروسيا والولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة". وعقب الاجتماع، أشار حسين، في مؤتمر صحافي مشترك، إلى أن "أمن المنطقة لا يمكن تحقيقه بالوسائل العسكرية وحدها، بل من خلال الدور الديبلوماسي"، فيما أكد عراقجي أن "مشاوراتنا مع مستمرة، وحالة عدم في سوريا تمثّل تهديداً لأمن جميع دول المنطقة".ورأى أن "الجماعات الإرهابية وضعت خطة لإثارة الفوضى في المنطقة بدعم أميركا والكيان الصهيوني"، مضيفاً أن "دعم جميع دول المنطقة للحكومتين السورية والعراقية في محاربة الإرهاب أمر ضروري وحيوي".بدوره، رأى المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريحات صحافية، أن "القضية السورية هي قضية أمن قومي عراقي، ويجب أن يفهم ما الذي يدور في سوريا. وقد قمنا بإغلاق الحدود مع سوريا وتعزيز القوات على طولها"، مشيراً إلى أن "السلطات العراقية بدأت حراكاً ديبلوماسياً مع سوريا وروسيا والولايات المتحدة وإيران، بهدف احتواء الأزمة".

وشدّد على أنه "لا يوجد أي حديث عن تقسيم سوريا، وهذا الأمر خط أحمر بالنسبة إلى العراق"، نافياً أن "تكون سوريا قد طلبت مساعدة عسكرية"، لكنه قال إن دمشق "أوضحت لنا خطورة الوضع، ونحن نتفاعل معها".



تخشى إطلاق الإرهابيين من سجون مخيم الهول

وحذّر العوادي من أن "سجون الإرهابيين في مخيم الهول تمثل تهديداً للعراق، ولدينا خشية من إطلاق سراحهم"، مشيراً إلى أنه "قبل هذه التطورات المتسارعة، كانت هناك مشاركة فعلية من إسرائيل في ضرب سواتر الجيش السوري".



في الإطار عينه، رأى النائب عن كتلة بدر النيابية، معين الكاظمي، أن "ما يحدث في سوريا ينذر بخطر كبير على المنطقة"، مبيّناً، أن "الاجتماع الثلاثي هو جزء من سياسة الحكومة العراقية بالتشاور مع جيرانها لحل الأزمات، وخاصة أن الجميع يدرك خطورة عودة الإرهاب والجماعات المتشدّدة، أي بمعنى عودة سيناريو عام 2014 وسيطرة داعش على تلك المناطق".



ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي يمسكون بالحدود بقوة، ولم تكن هناك خروقات أو محاولات عبور إلى لإثارة الفوضى"، معتبراً أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما المحرّكان الرئيسيّان لتلك المجاميع الإرهابية، فضلاً عن أطماع الرئيس التركي في سوريا والعراق".



أما السياسي العراقي، جمعة المطلك، فرأى أن "تراجع الجيش السوري بهذه السهولة يعطي مؤشرات خطيرة جداً على انهيار في المنطقة. لذا، فإن فرصة اجتماع وزراء خارجية إيران والعراق وسوريا مهمة جداً للتحاور من أجل وضع حلول أو توحيد المواقف لمواجهة تلك التكتلات الطائفية".



وقال، إن "ما يحدث في سوريا يهدّد المنطقة ككل، وعليه، فإن التنسيق المشترك قد يقلّل من حجم وخطر تحرّكات تلك الفصائل المعارضة داخل سوريا. وبلا أدنى شك، هناك دعم من قبل إسرائيل وأميركا لها لغرض إشاعة الفوضى في المنطقة".



وحذّر "من مغبة الانحياز أو الانخراط مع طرف معين ضد طرف، حتى لا تضع البلاد نفسها في بركان الأزمة أو تخسر أمنها واستقرارها".