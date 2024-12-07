الأزمة السورية وتداعياتها على طاولة اجتماع وزراء خارجية العراق وروسيا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "نائب رئيس ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى اليوم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في القطرية الدوحة".وأضافت الوزارة، أن "الاجتماع شهد بحث تطورات الأوضاع في وخطورة انعكاسها على أمن المنطقة"، مبينة ان "الجانبين أكدا على أن وروسيا معنيان بالشأن السوري، وشددا على أهمية مراقبة التطورات بدقة واهتمام كبيرين".ولفتت الوزارة الى ان "المباحثات تناولت مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في بغداد، والذي جمع وزراء خارجية وسوريا وإيران. وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بهذا الاجتماع، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لتجنيب المزيد من المآسي".من جانبه، أشار فؤاد حسين إلى "خطورة تطورات الأوضاع في سوريا، وما قد يترتب عليها من أزمة إنسانية وشيكة، سواء من خلال النزوح الداخلي أو تدفق اللاجئين إلى دول الجوار".وأوضح الوزير أن "العراق يسعى جاهداً إلى العمل على تجنب تأثير الأحداث السورية على أمنه واستقراره"، مؤكدا ان "موقف يتمثل في تكثيف الجهود لمواجهة أي خروقات أو تجاوزات على الحدود من قبل الجماعات الإرهابية وان مهتم بحماية حدوده وسلامة اراضيه ومنع دفع بان يكون جزءاً من هذا الصراع".