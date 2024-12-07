بينها عطلة رسمية.. السوداني يصدر عدة توجيهات بمناسبة يوم النصر الكبير

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فان التوجيهات الاتي:

- توجيه وزارتي التربية والتعليم فى والمحافظات وإقليم كردستان ولاسيما في المناطق المحررة من جعل يوم الخميس الموافق 12 كانون 2024 يوم الاحتفال المركزي للطلبة في المدارس والجامعات وتخصيص الساعة الأولى لرفع العلم وإلقاء الكلمات احتفاء بيوم النصر الكبير وتحرير المحافظات من عصابات داعش الإرهابية.- توجيه القوات الأمنية في جميع المحافظات للعمل على القيام بالفعاليات الشعبية والزينة للاحتفاء بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير في كل القواطع والمحافظات والأقضية والنواحى للمدة من 8 كانون 2024 إلى 12 كانون 2024- توجيه الوزارات والإجهزة الأمنية بإقامة الفعاليات بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على داعش الإرهابي بعد الاحتفال المركزي.- توجيه النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للاحتفال بالذكرى السابعة ليوم النصر الكبير على داعش الإرهابي للمدة من 8 كانون الاول 2024 إلى 12 كانون 2024.- توجيه بضرورة إكمال كل مستحقات عوائل الشهداء والجرحى باعتبارها متبنى أساسياً من المنهاج الوزاري للحكومة العراقية.- توجيه أمانة ومديريات البلديات بفتح المتنزهات للاحتفال شعبياً بيوم النصر الكبير.- ⁠توجيه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 10 كانون 2024 في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة احتفاءً بيوم النصر.