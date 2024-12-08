تفاصيل لقاء الاعرجي ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار القومي في بيان ورد للسومرية نيوز ان اللقاء يأتي على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد في قطر للفترة من 7-8 من كانون الحالي.وجرى استعراض آخر التطورات في المنطقة والتأكيد على دعم جهود التهدئة في المنطقة، فضلا عن بحث استمرار بين والولايات الأميركية في مجال مكافحة الارهاب وتعزيز استقرار المنطقة والعالم، بحسب البيان.