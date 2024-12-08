طلب نيابي للتحقيق في شبهات فساد بشركة نفط الوسط (وثائق)

وطالب الحيدري بحسب وثيقة اطلعت نيوز عليها، بتزويد تحقيق الرصافة المختصة بقضايا وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، بالمستمسكات الثبوتية للمقصرين الواردة أسمائهم في محضر التحقيق الإداري المشكل في هيئتكم، واحد المقصرين (محمد ياسين حسن) حاليا مدير عام شركة نفط الوسط اصالة".الوثائق ادناه: