وقالت دائرة اصلاح الاحداث في الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان العدد الكلي للمطلق سراحهم لشهر تشرين الثاني الماضي من الاحداث بلغ (١٣٧) حدثا".وتقسموا الى (٧٣) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و (٤٤) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (١٩) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية وحدث (١) واحد بقرار تميزي.واضافت الوزارة، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎".