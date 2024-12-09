النزاهة تفصح عن نشاطاتها في مجال كشف الذمة وتضخم الأموال

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، إن "عدد المُكلَّفين الذي قاموا بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة بلغ (1740) مُكلّفاً، فيما بلغ عدد الاستمارات التي قامت دائرة الوقاية في بتدقيقها للتقصّي عن وجود تضخُّم في الأموال خلال المُدَّة نفسها (95) استمارةً"، لافتةً إلى "إحالة أحد المُكلَّفين إلى دائرة التحقيقات والهيئة العليا لمُكافحة الفساد".وتابعت إنَّه "تمَّ كشف مُخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى (16) مُكلّفاً من أصل (100) مُكلَّفٍ من مُختلف الجهات الحكوميَّة التي تمَّ البحث والتقصّي فيها من خلال (151) زيارةً".وأضافت أنَّ "قسم الأداء والسلوك الوظيفيّ قام بـ (79) زيارةً إلى (64) دائرةً من دوائر الدولة؛ لمُتابعة الأداء والسلوك الوظيفيّ وإجراءات الحوكمة الإلكترونيَّة والتحوُّل الرقميّ الشامل، وبرنامج الشفافيَّة وحماية المال العامّ".