وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "سوريا رئة العراق، ونبض المنطقة التي لا يستقيم أمرها إلا باستقرارها، وهو ما يجعلنا دوما مهتمون لكل طاريء فيها، وحريصون على أمنها وإستقرارها ووحدتها وتماسك شعبها، ودورها الفاعل في العالم والاسلامي، خاصة في مساندة فلسطين".وأضاف: "نامل أن يكون تغيير النظام في سوريا منعطفا لتحول ديمقراطي واعي يحفظ لسوريا وحدتها ومكانتها، ولشعبها بمختلف مكوناته مشاركة عادلة في الحكم من خلال انتخابات نزيهة بإشراف أممي".وأشار الى ان "النظام الجديد يجب ان ينطلق برؤيته من وحي انتمائه الوطني اولا، ثم إنتمائه للأمة وقيمها ومصالحها، بما يعزز السلام والاستقرار وفرص النهوض للجميع".