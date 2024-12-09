السامرائي يناقش مع القوى الوطنية مستجدات الأوضاع في سوريا

وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ نيوز، انه "ناقش الحاضرون خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في سوريا، وأكدوا أهمية دعم العملية السياسية التي تضمن توافق الشعب السوري بكافة مكوناته، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ السلم الأهلي كركائز أساسية لاستقرار الدول".وأضاف: "كما تناول الاجتماع الدروس المستفادة من التجربة العراقية خلال السنوات الماضية، مؤكدين ضرورة مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الإصلاحات التي تصب في خدمة المصالح الوطنية".وشدد الحاضرون بحسب البيان، على "أهمية تحقيق الوحدة الوطنية في وتجاوز الخلافات الداخلية، باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضمان تماسك المجتمع في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".وفي ختام الاجتماع قدم السامرائي "شكره وتقديره لرئيس مجلس والحضور الكريم على تفاعلهم الإيجابي خلال الاجتماع، وأكد التزامه بمواصلة العمل على تعزيز الاستقرار في ودعم القضايا الوطنية والإقليمية".