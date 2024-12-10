الاعرجي لشيوخ الطارمية: تضحياتكم رسخت التماسك المجتمعي

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاعرجي أجرى اليوم زيارة الى قضاء الطارمية والتقى شيوخ العشائر ووجهاء القضاء، واستذكر البطولات والتضحيات التي قدمتها الاجهزة والعسكرية، وكذلك البطولات التي قدمها أبناء العشائر العراقية"، موكدا ان "هذه التضحيات هي من رسخت التماسك المجتمعي وعززت وحدة بجميع ألوانهم".من جانبهم، اكد شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية ان "أهالي متعاونون مع في تنفيذ واجباتها بحفظ والاستقرار، وأنهم لن يسمحوا للعناصر الارهابية بالتغلغل مجددا داخل مناطقهم وأنهم يقفون مع القوات الأمنية ضد كل من يريد تعكير صفو والاستقرار في القضاء".