بغداد لواشنطن: العراق مهتم بأمن واستقرار سوريا

وقالت الخارجية في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بالسيد جون باس، وزارة الخارجية الأمريكية للإدارة والقائم بأعمال الوزارة للشؤون السياسية، والسيدة باربرا ليف، وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والسيد ميشيل سايدرز، المستشار السياسي".

وأشار حسين إلى أن "هذه الزيارة تأتي في يوم مهم يحمل معاني كبيرة للعراقيين والأمريكيين، وهو يوم تحقيق النصر على تنظيم الإرهابي".

وأكد الجانبان أن "هذا النصر تحقق بفضل تضحيات والأمريكيين، مع التشديد على أن التنسيق والتعاون سيستمران لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وشعبه".



وخلال اللقاء، "تمت مناقشة الأوضاع والتوترات في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا واستعراض جميع الاحتمالات الممكنة لمستقبلها".



الى ذلك، أكد حسين "اهتمام بأمن واستقرار سوريا"، مشدداً على "دعم لخيارات السوري وسعيه نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في البلاد".

كما أشار إلى "حرص على التشاور مع الأصدقاء في واشنطن حول المرحلة الحالية والمستقبل السوري، بهدف إقامة علاقة إيجابية بين الشعبين والسوري".



واتفق الجانبان بحسب البيان "على أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة".