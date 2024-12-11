السوداني والعاهل الأردني يؤكدان أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:00 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إدارة بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-509236-638695078383431764.jpg
السوداني والعاهل الأردني يؤكدان أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري
سياسة
2024-12-11 | 04:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 مشاهدة
السومرية
نيوز – سياسة
اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، على العمل المشترك لدعم أمن المنطقة واستقرارها، واهمية الوقوف الى جانب
الشعب
السوري خلال هذه الفترة.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، إن "السوداني التقى اليوم في
العاصمة
الأردنية عمّان، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني، حيث جرى بحث التطورات الراهنة في المنطقة، والأحداث على الساحة السورية".
وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق الثنائي من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة الجهود لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط، وخطر الانزلاق نحو الفوضى".
وبحسب البيان، أكد السوداني على "أهمية الوقوف إلى جانب
الشعب
السوري الشقيق في هذه الظروف الصعبة، وضرورة احترام الإرادة الحرة لجميع السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة البلاد وتنوعها الإثني والديني والاجتماعي، ودعم خيارات
الشعب
السوري نحو بناء سوريا مستقرة ومزدهرة تضمن مشاركة جميع مكوناتها في إدارة شؤون البلاد واستمرار التشاور مع جميع الأطراف، وتبادل الرؤى لتقديم مبادرات فعالة تخدم المصالح المشتركة وتعزز الاستقرار في المنطقة".
وشدد الجانبان على "تكثيف الجهود
الدولية
للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية للحدّ من معاناة أهالي القطاع، مع التحذير من خطورة استمرار الأعمال العدائية للمستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكذلك العمل على بذل الجهود لضمان تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وضمان استقراره".
وتطرق اللقاء إلى "بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومواصلة العمل على بناء الشراكات المثمرة في مختلف المجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
العراق والإمارات يؤكدان موقفهما الثابت بدعم سوريا
15:59 | 2024-12-01
بتصفيات المونديال.. انطلاق مباراة العراق والاردن في البصرة
11:15 | 2024-11-14
مباراة العراق والاردن اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق
02:30 | 2024-11-14
"المنسف" وغزة.. سببان وراء المحاولات العراقية لخلق أجواء "هادئة" مع الجمهور الاردني
02:08 | 2024-11-14
العراق
الاردن
دعم سوريا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سوريا.. قرارات جديدة بينها يتعلق بـ"لباس المرأة"
دوليات
80.96%
08:29 | 2024-12-09
سوريا.. قرارات جديدة بينها يتعلق بـ"لباس المرأة"
08:29 | 2024-12-09
العراق يقرر منع استيراد هذه المواد
محليات
8.14%
12:03 | 2024-12-09
العراق يقرر منع استيراد هذه المواد
12:03 | 2024-12-09
بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين؟
محليات
6.48%
09:41 | 2024-12-09
بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين؟
09:41 | 2024-12-09
بيان من عائلة الإمام المغيب موسى الصدر.. هل موجود في سوريا؟
دوليات
4.41%
06:45 | 2024-12-10
بيان من عائلة الإمام المغيب موسى الصدر.. هل موجود في سوريا؟
06:45 | 2024-12-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
اخترنا لك
السيد الصدر يصدر بيانا بشأن الحدود العراقية
06:16 | 2024-12-11
رئيسان لمجلس واحد.. ماذا جرى في مجلس صلاح الدين وما قصة الاستعانة بـ"الحشد" في صراع المنصب؟
05:32 | 2024-12-11
لماذا الكتل السياسية لم تقتنع بالتغيير الوزاري؟.. ادارة الدولة يكشف للسومرية
05:08 | 2024-12-11
السيد الحكيم: كركوك ستنال استحقاقها في موازنة 2024
04:11 | 2024-12-11
مشاهد من الداخل والمحيط.. كيف أصبحت الأجواء في السيدة زينب "ع" في النظام السوري الجديد؟
02:55 | 2024-12-11
في أول تعليق عن سوريا.. المرشد الاعلى يتحدث عن "امتلاك أدلة" على ما حدث
02:22 | 2024-12-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.