السوداني لوزير ألماني: العراق مستعد لمساعدة السوريين

أعلن محمد شياع السوداني، الأربعاء، استعداد لتقديم المساعدة للسوريين في هذه المرحلة التي وصفها بـ"المفصلية".

وقال السوداني في بيان، "استقبل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الألماني السيد بوريس بيستوريوس، والوفد المرافق له"، موضحا أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع في سوريا، ومستجدات الأحداث فيها، والدور الأوروبي والدولي في مساعدة السوريين لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وأمنها، وكذلك التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري، وأنّ هو من يقرر مصير بلده".

وبين السوداني "استعداد لتقديم المساعدة للسوريين في هذه المرحلة المفصلية"، مشدداً على "أهمية ضمان تمثيل كل مكونات السوري في النظام الجديد، بما يحقق تطلعات هذا الذي يستحق العيش بأمن وسلام".



وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين وألمانيا، ومناقشة المشترك في مختلف المجالات، والإشارة إلى دور ألمانيا الداعم للعراق ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتحالف الدولي"، وأكد السوداني "حرص على إدامة العلاقات مع ألمانيا باعتبارها شريكاً اقتصادياً مهماً".



من جانبه، نقل بيستوريوس "تحيات المستشار الألماني إلى السيد رئيس مجلس الوزراء"، معبراً عن تطلع بلاده إلى تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية في مجال التدريب، وتوسيعها في مجالات أخرى، ووفق ما جرى الاتفاق عليه خلال زيارة السوداني إلى برلين العام الماضي".

وأكد وزير الدفاع الألماني "العراق شريك بارز بالنسبة لألمانيا، المهتمة بالتعاون والتنسيق الثنائي معه في مختلف المجالات".