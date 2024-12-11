اتفق وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل باروت على أهمية عدم السماح لـ"داعش" بإعادة بناء قوته.​

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وقالت الخارجية في بيان، "تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل باروت".

وتم خلال الاتصال "الاتفاق على أهمية عدم السماح لتنظيم بإعادة بناء قوته، ومواصلة الجهود المشتركة لمحاربته في كل من سوريا والعراق"، كما "جرى التأكيد على استمرار التعاون بين في المسارات التي تعزز أمن واستقرار المنطقة".



وناقش الطرفان "الوضع في سوريا من الجوانب الأمنية، العسكرية، والسياسية، مع التشديد على أهمية تفعيل المسار الأممي لتحقيق العملية السياسية الشاملة في سوريا"، وتم "التأكيد على ضرورة ضمان شراكة جميع مكونات السوري وحماية حقوقهم".



وتناول الاتصال "أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين وفرنسا في هذا الإطار، إلى جانب التواصل مع الدول الفاعلة ودول الجوار الجغرافي لسوريا، بما في ذلك تركيا، الأردن، لبنان، والدول العربية الأخرى"، وتم التطرق كذلك إلى "تأثير الوضع السوري على ودول المنطقة، وامتداد تداعيات التطورات في سوريا إلى الدول المحيطة".