الزي العسكري والاعلام العراقية تغطي التلاميذ.. احتفالات المدارس بيوم النصر (صور)

نيوز-محليات



باشرت المدارس والجامعات في محافظات عراقية مختلفة اليوم الخميس، بفعاليات الاحتفال بيوم النصر، حيث وجهت وزارة التربية بجعل يوم الخميس يوما مركزيا للاحتفال بيوم النصر الذي يوافق الـ10 من ديسمبر من كل عام.

في محافظة المقدسة، نظمت مدرسة ابو المعالي احتفالا في يوم النصر، حيث أظهرت صور التقطتها عدسة نيوز، تنظيم فعاليات الكشافة خلال الاصطفاف المدرسي ورفع وأداء النشيط الوطني، فيما ظهر بعض التلاميذ وهم يرتدون الزي العسكري في المدرسة واثناء الاصطفاف.

وفي احدى مدارس بغداد، رفع جميع الطلبة اثناء الاصطفاف، الاعلام العراقية في أيديهم، فيما ظهر عدد من الطلبة وهم يرتدون الزي العسكري لمختلف صنوف القوات الأمنية العراقية.

وفي الديوانية رافقت عدسة السومرية، احتفالية مدرسة المناهل الابتدائية بيوم النصر العظيم، حيث ارتدت الطالبات أزياء مختلفة، مثل العباءة العربية والزي الايزيدي فضلا عن البدلات العسكرية لمختلف الصنوف الأمنية.



وفي جامعة الموصل احتفل الطلبة بيوم النصر العظيم، حيث توشح الطلاب بالعلم وارتدى بعضهم زي الكشافة، فيما رفعت الطالبات الاعلام العراقية خلال مشاهدة فعاليات الاحتفال. وفي جامعة الموصل احتفل الطلبة بيوم النصر العظيم، حيث توشح الطلاب بالعلم وارتدى بعضهم زي الكشافة، فيما رفعت الطالبات الاعلام العراقية خلال مشاهدة فعاليات الاحتفال.