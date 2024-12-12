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الزي العسكري والاعلام العراقية تغطي التلاميذ.. احتفالات المدارس بيوم النصر (صور)
سياسة
2024-12-12 | 01:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,515 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
باشرت المدارس والجامعات في محافظات عراقية مختلفة اليوم الخميس، بفعاليات الاحتفال بيوم النصر، حيث وجهت وزارة التربية بجعل يوم الخميس يوما مركزيا للاحتفال بيوم النصر الذي يوافق الـ10 من ديسمبر من كل عام.
في محافظة
كربلاء
المقدسة، نظمت مدرسة
الشهيد
ابو المعالي احتفالا في يوم النصر، حيث أظهرت صور التقطتها عدسة
السومرية
نيوز، تنظيم فعاليات الكشافة خلال الاصطفاف المدرسي ورفع
العلم
وأداء النشيط الوطني، فيما ظهر بعض التلاميذ وهم يرتدون الزي العسكري في
ساحة
المدرسة واثناء الاصطفاف.
وفي احدى مدارس بغداد، رفع جميع الطلبة اثناء الاصطفاف، الاعلام العراقية في أيديهم، فيما ظهر عدد من الطلبة وهم يرتدون الزي العسكري لمختلف صنوف القوات الأمنية العراقية.
وفي الديوانية رافقت عدسة السومرية، احتفالية مدرسة المناهل الابتدائية بيوم النصر العظيم، حيث ارتدت الطالبات أزياء مختلفة، مثل العباءة العربية والزي الايزيدي فضلا عن البدلات العسكرية لمختلف الصنوف الأمنية.
وفي جامعة الموصل احتفل الطلبة بيوم النصر العظيم، حيث توشح الطلاب بالعلم
العراقي
وارتدى بعضهم زي الكشافة، فيما رفعت الطالبات الاعلام العراقية خلال مشاهدة فعاليات الاحتفال.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه بجعل الفترة بين 8 و12 ديسمبر موعدا للاحتفالات بعيد النصر بمختلف المؤسسات.
ويصادف عيد النصر يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو يتعلق بإعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي حينها النصر على داعش من داخل الموصل في 10 ديسمبر 2017.
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