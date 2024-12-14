بشأن "التغيير في العراق".. 7 نقاط "مصارحة" من قادة سنة "مخضرمين" الى القوى السياسية والشعب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
قلق أممي حيال "انتهاك" سيادة سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بشأن "التغيير في العراق".. 7 نقاط "مصارحة" من قادة سنة "مخضرمين" الى القوى السياسية والشعب

سياسة

2024-12-14 | 01:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بشأن &quot;التغيير في العراق&quot;.. 7 نقاط &quot;مصارحة&quot; من قادة سنة &quot;مخضرمين&quot; الى القوى السياسية والشعب
3,131 مشاهدة

السومرية نيوز-سياسة

أصدر 6 من قادة الكتل السياسية السنية ورؤساء مجلس النواب خلال الدورات السابقة، رسالة مطولة بشأن الاحاديث عن وصول "التغيير" الى العراق، وكذلك نوعية ردود فعل وتحذيرات القوى السياسية وكيفية تعاملها مع هذه المؤشرات، حيث حددت 7 نقاط ضرورية وأخرى خطيرة في التعامل مع المعطيات.




وجاء البيان تحت عنوان "بيان الرؤساء" والذي وقع عليه كل من محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي، اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الأسبق، صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق، سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق، حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية الأسبق".

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، انه "كان للأحداث الأخيرة والثورة السورية التي أسقطت نظام بشار الاسد في فترة قياسية تداعيات كبيرة لم تجتمع في منطقتنا كما اجتمعت خلال هذه الايام، ودفعت دولاً عدة لمراجعة واسعة سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها او دول المنطقة".

وأضاف إن "العراق الذي يقع في قلب الأحداث معرض لتحديات كبيرة جداً ودفع من أطراف متعددة لإحداث تغيير فيه يصب في صالحها و قد لا يكون للشعب العراقي مصلحة فيها"، مشيرا الى ان "حرصنا على العراق وشعبه وأمنه وازدهار مستقبله يدعونا إلى مصارحة شعبنا والقوى السياسية والحكومة العراقية بما ينبغي على العراق والعراقيين القيام به".

وجاء في "نقاط المصارحة":

اولاً: نحن نستشعر أن هناك قوى تحت عنوان التغيير وضرورته تدفع باتجاه حوادث يترتب عليها تداعيات أمنية خطيرة تتسبب بمزيد فرقة للشعب وضعفا للعراق وحكومته وهذا ما لا ينبغي ان يستهين به احد وخاصة القوى التي هي في موضع الحكم والنفوذ منذ العام ٢٠٠٣، رغم ان التغيير والإصلاح مما ندعو نحن اليه ايضاً.

ثانياً: نحن ندعو لحوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على احد وتم تشخيصها مرات عدة ولكن لا توجد إرادة سياسية لمعالجتها.
ثالثاً: ان الموقعين ادناه كانت لهم مساهمة كبيرة في السياسة العراقية منذ عام ٢٠٠٣ متعاونين مع الجميع في السعي لإحداث الإصلاح المنشود و يطالبون بمراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع، وهذه المطالبة تنطلق من بعدٍ وطني يقول ان الاستقرار لا يتحقق في اي بلد ما دام ابناؤه او بعض ابنائه يستشعرون ظلما وقع عليهم و غمطاً لحقوقهم وتجاهلا لمطالبهم.
رابعاً: نحن نسعى لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن اي تاثير او تبعية خارجية وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لان تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة اخوية متينة يتحقق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع ويعزز ذلك علاقة تفاهم و واحترام ومصالح مشتركة مع القوى الدولية على تعدد توجهاتها.

خامساً: كثر الحديث في مجتمعنا العراقي عن الفساد المستشري والمظالم في السجون والغبن في ادارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مباديء الدستور وكل ذلك يقتضي علاجاً ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا اليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى.

سادساً: ان الأوضاع السياسة التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفا في العمليةالديمقراطية والنتائج الانتخابية مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي، ونحن نؤكد ان المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعباً فهو طريقنا الوحيد للإصلاح ولا ينبغي التفاعل مع اي دعوات متطرفة.

سابعاً: ان إخافة العراقيين بالارهاب وتحذيرهم من أنه قادم اليهم وتوجيه الاتهام شرقا وغربا بمن وراءه وبمن يسعى لجمع صفوفه انما هي محاولة بائسة لإعاقة اي عملية اصلاحية ديمقراطية، ونحن نقول ان الارهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماما وان اي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق وان المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الأرهاب.

وختم البيان: "نحن نرجو ان يلقى بياننا ومطالباتنا تفهما وتجاوبا من الجميع تحقيق لمصلحة العراق وشعبة الذي نشعر جميعاً بمسؤوليتنا تجاهه".

>>  انضم الى السومرية على واتساب

التغيير في العراق

خطط تغيير النظام في المنطقة

الشرق الاوسط الجديد

محور المقاومة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
Play
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-13
Play
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-13
Play
العراق في دقيقة 13-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-13
علناً
Play
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Play
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Play
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Morning Live
Play
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Play
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
Play
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
بعد التحري
Play
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
Play
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
من الأخير
Play
من الأخير
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
Play
الساحات... من الوحدة الى الشتات - حلقة ٤٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-11
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
Play
سكري الحمل ، التهاب السحايا واضطراب المعدة - الحلقة ٣٥ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-13
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
Play
قراصنة السيارات الهجينة يصطادون الدولة والناس - حلقة ٦ | 2024
13:30 | 2024-12-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-13
Play
نشرة ١٣ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-13
Play
العراق في دقيقة 13-12-2024 | 2024
12:30 | 2024-12-13
علناً
Play
علناً
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Play
التهديدات الامنية وضبط الحدود العراقيه السورية - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-12
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Play
الشاعر الشعبي عماد فاخر - الحلقة ٣٥ | season 3
14:30 | 2024-12-12
Morning Live
Play
Morning Live
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
Play
التفاعل بين صناعة المحتوى والتمثيل - حلقة ١٧٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
Play
السوق الكبير ميسان - الحلقة ١٧٢ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-12
لقطات
Play
لقطات
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
Play
حسين مرتضى يرد على التقارير التي تؤكد خيانة الأسد للايرانيين | من الأخير
17:00 | 2024-12-11
بعد التحري
Play
بعد التحري
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
Play
غيوم من السموم.. نفط اربيل استخراج مهرب ومصافي بدائية - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
15:30 | 2024-12-11
اخترنا لك
نشرة السومرية.. عقود التربية يتظاهرون في بغداد و"البعث" يسلم كل اسلحته
11:06 | 2024-12-13
بلينكن: اتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري
09:26 | 2024-12-13
دعوات لحسم القوانين الجدلية
04:48 | 2024-12-13
جميع السفارات فتحت أبوابها باستثناء "الحليفتين".. ما تفسير تأخر البعثات القطرية والتركية بسوريا الجديدة؟
04:36 | 2024-12-13
ستعيد النظر بفلسفة "المحور والوكلاء".. اين تتجه ايران بعد فقدان "نصف الهلال"؟
02:12 | 2024-12-13
النظام في العراق يفكّر بمصيره.. نقاشات النجف "صوتها عالٍ" وبغداد أمام مفترق طرق
01:24 | 2024-12-13
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.