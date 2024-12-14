تقرير أمريكي: بلينكن طلب من السوداني منع عبور الأسلحة الإيرانية إلى سوريا

ونقلت "بلومبيرغ" الأمريكية عن أميركي، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ولدى زيارته للعراق، طلب من محمد شياع السوداني، منع إيران من إرسال أسلحة لسوريا عبر أراضيه.وأضاف أن سوريا لا تزال "هشة" وهذا من الممكن أن يزعزع استقرارها، كما ذكر أن بلينكن طلب من السوداني اتخاذ "إجراءات صارمة ضد الجماعات المدعومة من إيران" وأن واشنطن تريد من منع وصول الأسلحة إلى هناك والتي يمكن أن تستخدمها الجماعات المدعومة من إيران أو تزيد من زعزعة استقرار البلاد، مبيناً أن الولايات تعتقد أن إيران ضعفت بسبب الصراع مع "إسرائيل".وتابع ان بلينكن في طلب من منع إيران من إرسال أسلحة ومعدات أخرى عبر البلاد إلى سوريا، مؤكداً أن طهران لا تقوم حالياً بإرسال الأسلحة عبر .كما طلب بلينكن من السوداني أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة ضد "الجماعات المدعومة من إيران" في والتي "تهاجم من وقت لآخر القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد".