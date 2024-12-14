السيد الحكيم يؤكد على تمكين الشعب السوري من قراره السياسي وادارة بلده

نيوز – سياسي

اكد رئيس تحالف قوى الوطنية السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، على تمكين الشعب السوري من قراره وادارة بلده.

وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس تحالف قوى الوطنية السيد عمار الحكيم استقبل اليوم رئيس المشروع العربي الشيخ جمال الضاري"، مبينا انه "تم بحث مستجدات الوضع في والمنطقة لاسيما تطورات الأوضاع في سوريا".

وأكد السيد الحكيم "أهمية تمكين الشعب السوري من قراره وإدارة بلده، مجددا الدعوة للجهوزية العامة تجاه الأحداث في سوريا"، مشيدا "بجهود الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في ذلك".

وأضاف ان "الأولوية في مواجهة التحديات هي الوحدة واللحمة الوطنية وضبط الخطاب الداخلي ورد أي خطاب يسعى لاستغلال المرحلة لتحقيق مصالح شخصية"، مبينا أن "الواقع الاجتماعي والسياسي الحالي يختلف عنه في 2014".

وذكر أن "تماسك المجتمع ومستوى الوعي لدى جمهورنا كفيل بخروج بلا خسائر من هذه الأحداث".