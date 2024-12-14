السوداني حول معرض ريادة: نقطف اليوم ثمرة من ثمرات أولويات برنامجنا الحكومي

وقال السوداني في له خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مبادرة (ريادة) في بغداد، إن "مبادرة ريادة كانت من أجل تحقيق آمال شبابنا نحو استثمار الفرص ونقطف اليوم ثمرة من ثمرات أولويات برنامجنا الحكومي"، مبينا ان "لا بد من استيعاب هذه الطاقات وتوظيفها".وأضاف: "ورثنا نظاماً يعتمد على في مسألة التوظيف"، موكدا: "هدفنا بمبادرة ريادة هو للوصول إلى مجتمع شبابي ريادي".وبين ان "دور المصارف كان كبيراً بمبادرة ريادة والشباب حصلوا على قروض وأكملوا مشاريعهم"، الى ان "مبادرة ريادة اعتمدت التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي".وتابع: "وضعنا سقفنا أعلى للمشاريع الكبرى عبر الضمانات السيادية ووقعنا إجازات استثمارية بحدود مليون وحدة سكنية"، موضحا ان "طلبات القروض لريادة أكثر من 16 ألفاً منح منها أكثر من 8 آلاف وفرت 10 آلاف فرصة عمل".