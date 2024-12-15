لبنان يدعو العراق لاستئناف رحلاته: "الأجواء السورية آمنة"

وقال وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إن "طائرات تابعة لشركة "طيران الأوسط"، عبرت الأجواء السّوريّة إلى مختلف المطارات العراقيّة ودول عربيّة أخرى بشكل عادي، بعد التّنسيق مع المنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني ومطار دمشق، من قِبل المديريّة العامّة للطّيران المدني".ودعا في تصريح، الخطوط العراقية إلى "استئناف رحلاتها من إلى لبنان والعكس، كونه قد تمّت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ 27/11/2024".وكان قد اعلن استئناف الرحلات مع لبنان في مطلع ديسمبر الجاري، بعد توقف الرحلات نتيجة احداث لبنان اكثر من شهرين، ليعود في 8 ديسمبر أي بعد اقل من أسبوع واحد، ليعلق الرحلات مع لبنان نتيجة احداث سوريا ما أدى الى توقف اللاجئين اللبنانيين الى بلادهم.