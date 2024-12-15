الإنتاج انخفض 35%.. وزير الكهرباء: "إيران لا تلتزم بعقد الغاز" والنفط لا تمتلك الكَاز الكافي

وقال في حديث خاص للسومرية، ان "محافظة ستشهد في قادم الأيام مشاريع استراتيجية بينها الربط الخليجي بكمية 500 ميغا واط الى مناطق الفاو وأبو الخصيب".وأوضح أن "من اكبر التحديات التي تواجه الوزارة اعتماد انتاجنا الكهربائي في بشكل أساسي على الغاز المستورد"، الى "وضع مجموعة حلول استراتيجية لتنفيذ مشاريع نوعية لا تعتمد على الغاز متمثلة بأكثر من 2500 ميغا واط على الطاقة الشمسية".وشدد على أن "عدم التزام شركة الغاز بالعقد المبرم تسبب بمشاكل كثيرة والحقيقة ان المشكلة عمرها اكثر من 14 عاما"، مبينا انه "لذلك ذهبنا باتجاهات أخرى في استثمار الغاز المحلي ومعالجة الغاز المصاحب المحروق".وبين أن "وزارة الكهرباء بادرت باتفاقية استراتيجية مع تركمانستان لاستيراد الغاز ولا زالت تخضع للموافقات في البنوك العراقية، حيث ستحل هذه الاتفاقية 50% من الاعتماد على الغاز المستورد من ايران وتخفف علينا التأثر بنقصان الغاز الإيراني".وأشار الى "وجود نقص بحدود 9 الاف ميغا واط وهذا النقص خارج إرادة الوزارة فمحطاتنا جاهزة للعمل لكن لا نمتلك الوقود"، مبينا ان "الوزارة ناقشت وزارة النفط لتزويدنا بالكَاز لكن كميات الإنتاج قليلة جدا".ووصل انتاج مؤخرا الى 27 الف ميغا واط، لذلك فان خسارة 9 الاف ميغا واط ما يعني خسارة حوالي 35% من الإنتاج.