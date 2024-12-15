بهاء الأعرجي يدعو لمؤازرة السوداني في ضمان جبهة داخلية موحدة

نيوز – سياسة



دعا السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، السياسيين الى مؤازرة في ضمان جبهة داخلية موحدة.

وقال الأعرجي في منشور له على موقع "أكس" وتابعته نيوز، "عندما ينجح في تجنيب أزمة خارجية مُحتدمة، وعدم الانجرار الى تصفية الحسابات على الأراضي السورية، يجب على السياسيين موازاة ذلك بتحمل المسؤولية الوطنية في ايجاد وضمان جبهة داخلية موحدة".

