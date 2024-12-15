العراق يؤكد للأمم المتحدة: لن نتدخل بالشأن السوري

وقال السوداني في بيان ورد لـ نيوز، إن الأخير "استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم في محمد الحسان، حيث تمّ استعراض العلاقات والبرامج المشتركة بين والمنظمة الدولية، والبحث في آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية".كما شهد اللقاء "البحث في جهود الحكومة نحو استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد وباقي القطاعات على وفق البرنامج الحكومي، ومواقف الحكومة المعززة للاستقرار والتنمية في العراق".وبحث الجانبان "آخر مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وقوف مع وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وحقوق الأقليات، والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة الصعبة".من جانبه، أشاد الحسّان "بخطوات الحكومة في جوانب الإصلاح، وما قطعته من أشواط في مجالات التنمية، إضافة إلى الموقف الواضح من الأحداث في سوريا، والاستعداد لمساعدة الشعب السوري، وإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني".