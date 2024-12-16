البارتي واليكتي يعقدان اجتماعهم الثاني بشأن تشكيل الحكومة

وقال مصدر مطلع في حديث لـ نيوز، إن "وفدي الحزبين سيجتمعان في بيرمام داخل أربيل لمناقشة تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كردستان، ومناقشة التطورات في سوريا والمنطقة".وأضاف المصدر، أن "يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17 من كانون من المقرر أن يعقد الاجتماع بين الحزبين الرئيسيين في اقليم وفرقهما التفاوضية".