توجيهات من السوداني تخص عملية تأهيل بغداد التاريخية

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة الإجراءات النهائية لإطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل التأريخية، التي تشمل محور الميدان لغاية ساحة الرصافي، ومحور الرشيد، وذلك بالتزامن مع عاصمة للسياحة العربية 2025".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء استمع إلى شرح مفصل عن المرحلة الثالثة الخاصة بمشروع التأهيل، التي تضمّ مناطق كان لها أثر واضح في صنع تاريخ الحديث، بما شهدته من أحداث ومواقف سياسية واجتماعية".وأكد رئيس الوزراء، "دعمه لكل عملية تحديث وتطوير وتأهيل تجري في العاصمة، خصوصاً في المناطق التاريخية ببغداد"، مشدداً على "أهمية أن يتم تأهيلها بالشكل الذي يجعلها وجهاً مشرقاً يليق بتاريخ ومكانة بغداد"، بحسب البيانووجّه، رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، بأن "تتضمن المرحلة الثالثة من إعادة التأهيل توفير الخدمات الأساسية للسائحين، خصوصاً أن يشهد اليوم نشاطاً سياحياً كبيراً من مختلف الجنسيات، بعد عاصمة للسياحة العربية 2025، وهو أمر مهم يعزز استقرار صورة البلد خارجياً، ويسهم في دعم الاقتصاد والتنمية".