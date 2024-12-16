العراق والمجلس الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون

وقال السوداني في بيان، "تلقى رئيس محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الأوروبي الجديد أنطونيو كوستا".

وهنأ السوداني خلال الاتصال كوستا "بمناسبة تسنمه رئاسة المجلس"، كما جرى "بحث علاقات مع دول الأوروبي، وأهمية تعزيز على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة".



وأكد "حرص الحكومة على إدامة العلاقات مع الأوروبي، بما ينسجم مع توجّه نحو بناء علاقات تكاملية مع الصديقة تقوم على أساس والمصالح المشتركة".



وبشأن مستجدات الأحداث في سوريا، أكد السوداني "أهمية أنْ تلعب دول أوروبا دوراً إيجابياً في مساعدة السوريين لإعادة بناء نظامهم، وبذل كل الجهود من أجل إيقاف العدوان والجرائم التي تُرتكب في غزة، وكذلك جهودها في تثبيت وقف إطلاق في لبنان".



من جانبه، أشار رئيس الأوروبي إلى "العلاقة الاستراتيجية مع باعتباره دولة محورية في المنطقة، والتزام دول أوروبا بأمنه واستقراره، والاستعداد للتعاون والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأحداث في سوريا، وبما يسهم في ترسيخ الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة".